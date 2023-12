La clochette de Val Terbi pour Eric Schaller

Eric Schaller sera le prochain premier citoyen de Val Terbi. L’habitant de Corban a été élu mardi soir président du Conseil général pour l’année 2024. Membre du groupe Le Centre et sympathisants, il effectue sa deuxième législature au sein du législatif de la commune fusionnée : « C’est un honneur et le couronnement de ma modeste carrière politique. Mes débuts ont été peu glorieux, j’ai été élu pour la première fois au Conseil communal de Corban en 2011 par élection tacite avec trois voix et ensuite par tirage au sort. J’ai été élu sans le savoir, alors qu’on venait de s’installer dans le village, c’était un peu une surprise », explique Eric Schaller. C’est la volonté de se mettre à disposition de la collectivité, d’amener sa petite touche personnelle à l’édifice et de contribuer au bon fonctionnement de la société qui motive l’engagement de ce représentant pour une entreprise qui travaille dans l’automatisation. Marié et père de 4 enfants, l’élu de 45 ans ne compte pas révolutionner le rôle de président du législatif.