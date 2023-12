Sébastien Piquerez au perchoir du Conseil de ville de Porrentruy

Le Conseil de ville de Porrentruy sera dirigé par Sébastien Piquerez. Le centriste âgé de 30 ans a été élu jeudi soir au perchoir par 40 voix contre une. Le conseiller de ville succède à la PLR Sandra Nobs. Sébastien Piquerez siège au législatif bruntrutain depuis 11 ans. Dès l’âge de 19 ans, il s’est investi pour sa ville : « je suis très attaché à ma ville ». Le Bruntrutain se réjouit de représenter Porrentruy lors des prochains événements officiels. Respect et souplesse seront les deux qualités que Sébastien Piquerez compte appliquer pour mener à bien sa tâche au perchoir.





Un président en fauteuil roulant

Le nouveau président est aussi atteint de myopathie. Cette maladie dégénérative musculaire l’oblige à utiliser un fauteuil roulant. Dans son discours, Sébastien Piquerez a rappelé que malgré le handicap, il est possible de s’engager en politique. « Je crois que quand on a les compétences et qu’on a l’envie surtout, le handicap c’est anecdotique », relève le nouveau premier citoyen de Porrentruy. Il estime que son handicap lui a forgé le caractère et lui a appris à trouver des solutions. /ncp