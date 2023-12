Une nouvelle carte dégriffée Commune pour Delémont

Il est désormais possible de se procurer une nouvelle carte journalière à Delémont. Le Service de l’urbanisme, de l'environnement et des travaux publics annonce ce jeudi dans un communiqué l’instauration de la carte dégriffée Commune, qui permet de transiter dans tout le pays pour 39 francs avec demi-tarif et 52 francs sans demi-tarif. Le principal changement par rapport à l’offre en vigueur jusqu’ici concerne la disponibilité des cartes, qui est désormais gérée au niveau national. Le contingent des cartes est ainsi limité. De plus, la vente des cartes dégriffées est ouverte à tous, et non seulement aux habitants de la commune.

Les cartes sont disponibles en prévente six mois avant la date du voyage, jusqu’à la veille de celui-ci. Pour obtenir une carte dégriffée à Delémont, il faut se rendre au guichet de l’UETP de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Le Service de l'urbanisme informe également qu’il n’est plus possible de les commander ou de les réserver par téléphone ou par e-mail. Les disponibilités ainsi que les prix en vigueur sont consultables ici. /comm-edr