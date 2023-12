Café des Arts : Michel Zbinden et l’Orchestre SAE

Ils ont un peu plus de douze ans, suivent la structure Sport-Art-Etude dans le Jura et se préparent pour un concert de fin d’année qui se donne jeudi 21 décembre à 19h30 à la salle Berlioz de l’Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique à Delémont.

L’orchestre SAE est composé de jeunes qui travaillent la musique intensément et réalisent des projets importants comme leur concert à « Stand’été » en juin dernier. Rencontre avec deux élèves et Michel Zbinden, responsable artistique pour la partie musique de la structure SAE, /jmp