Porrentruy a mal à sa démographie

L’exode bruntrutain, une réalité et des solutions qui s’opposent. A l’instar de l’ensemble du district, le chef-lieu ajoulot perd des habitants selon les dernières statistiques qui portent sur les chiffres 2022. Le mémento de la statistique publique jurassienne dénombre ainsi 6'441 habitants au 31 décembre 2022. C’est une vingtaine de moins qu’en 2021 et une centaine de moins qu’en 2019. Entretemps, la zone à bâtir de l’Oiselier II s’est remplie. C’est en 2020 que les premières villas individuelles ont poussé sur ce secteur situé en dessous de la forêt du Banné à l’ouest de Porrentruy. Une trentaine de parcelles ont été acquises. 17 sont construites et accueillent une septantaine d’habitants dont plus de la moitié habitaient déjà Porrentruy. Les dernières sont en cours de construction, selon les précisions du Service de l’urbanisme. Ne reste qu’environ 9'000 m2 destinés à des immeubles locatifs.





De nouvelles maisons, mais moins d’habitants

Et pourtant entre le 31 décembre 2019 et le 31 janvier 2022, la ville a perdu 122 habitants. L’ouverture de zones à bâtir au détriment d’espaces verts ne semble donc pas inverser la tendance. Un constat que dresse depuis plusieurs années le groupe PS-Les Verts lors des séances du Conseil de ville. L’élu Baptiste Laville est convaincu que « pour combler ce déficit démographique, il faut changer de paradigme. Ce n’est pas uniquement en ouvrant de nouvelles zones à bâtir qu’on va attirer des gens, c’est en augmentant la qualité, en augmentant la desserte ferroviaire vers l’extérieur, qu’on va pouvoir attirer des habitants ».