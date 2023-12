Rétrospective 2023 : la signature du concordat sur Moutier

Un acte symbolique s’est déroulé il y a un peu plus d’un mois à Moutier. Nous revenons ce vendredi dans le cadre de notre rétrospective 2023 sur la signature du concordat. Les gouvernements jurassien et bernois ont officiellement signé le 24 novembre le texte qui règle le transfert de Moutier dans le canton du Jura. La ministre jurassienne Nathalie Barthoulot et le conseiller d’Etat bernois Pierre Alain Schnegg ont paraphé le document en présence des autorités municipales.