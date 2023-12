Les vœux présidentiels à la population jurassienne pour 2024

Un duo féminin sera à la tête de l’Etat jurassien pour l’année 2024. La ministre socialiste Rosalie Beuret Siess a été élue présidente du Gouvernement et la députée verte Pauline Godat a été portée à la présidence du Parlement. Elles ont accordé un entretien à RFJ pour présenter les vœux traditionnels à la population du canton.

Rosalie Beuret Siess estime que les défis et rendez-vous importants ne vont pas manquer en 2024. Elle évoque le « vivre-ensemble », la valeur de l’engagement et le changement climatique. La ministre ajoulote met également en lumière deux événements majeurs à venir : le Concordat réglant le transfert de Moutier dans le canton du Jura qui devra être approuvé par les législatifs jurassien et bernois, puis le 50e anniversaire du plébiscite du 23 juin 1974 ayant conduit à la création du canton du Jura. Rosalie Beuret Siess se penche tout d’abord sur ces festivités :