Légère hausse du taux de chômage dans le Jura

Le chômage est en légère progression dans le Jura. A fin décembre, 1'835 demandeurs d'emploi étaient inscrits auprès de l'ORP, dont 1'393 chômeurs et 442 demandeurs d'emploi non chômeurs. Cela représente 73 chômeurs de plus qu'à fin novembre. En décembre, le taux de chômage s'est ainsi élevé de 0,2% pour s'établir à 3,8%.

Selon le Service de l'économie, cette évolution s'inscrit dans le cadre de l'accroissement habituel et saisonnier du chômage en fin d'année. Le secteur le plus touché est celui de la construction. Au plan national, la tendance est identique : le taux de chômage en Suisse a également augmenté de 0,2% et atteint désormais 2,3%.

Au niveau des districts, le plus touché est celui de Delémont avec 4.3%. Vient ensuite le district de Porrentruy avec 3.9%, puis les Franches-Montagnes avec 2,2%.



Sur l'ensemble de l'année 2023, le taux de chômage s'est fixé à 3,4% dans le Jura. Il s'agit du même pourcentage que celui de 2019, avant la pandémie. Selon le canton, ces chiffres confirment donc le rétablissement de l'activité économique ainsi qu'une situation globalement favorable sur le marché du travail. /comm-edr