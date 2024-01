Un chargé de mission pour le développement économique du district de Porrentruy

Il sera chargé d’accompagner les entreprises qui veulent se développer ou s’implanter en Ajoie et dans le Clos-du-Doubs. Le comité du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) annonce ce mardi l’engagement de Jérémy Huber comme chargé de mission pour le développement économique. En poste depuis le début de l’année, il s’occupera également de la création de nouvelles zones d’activités ou de l’extension des zones existantes définies par le plan directeur régional. L’accompagnement des propriétaires de friches industrielles figure aussi dans son cahier des tâches. Jérémy Huber, titulaire d’une formation tertiaire dans le domaine de l’aménagement du territoire, a été engagé par le SIDP pour une durée de quatre ans.

Le projet soutenu par la politique régionale de la République et Canton du Jura et le Secrétariat d’Etat à l’économie a été validé à la fin de l’année passée. Le nouveau chargé de mission va collaborer étroitement avec la Société d’équipement pour la région d’Ajoie et du Clos du Doubs (SEDRAC). /comm-alr