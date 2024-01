Toutes les options ouvertes pour la police de Delémont

Le Conseil de ville de Delémont ne met pas de veto à une éventuelle fusion de la police municipale avec la police cantonale. Le législatif de la capitale jurassienne a rejeté lundi soir une motion interpartis par 28 voix contre 12 et 1 abstention. Le texte déposé par deux élus du groupe CS-POP et Vert-e-s demandait au Conseil communal de « s’opposer par tous les moyens » à un mariage des deux corps de police. L’exécutif appelait à rejeter la motion tout en se disant favorable au maintien d’une police de proximité. Il entendait, à ce stade, ne fermer aucune porte dans les discussions avec le canton. L’un des motionnaires, Jérôme Corbat, a estimé que la police municipale consacrait un tiers de sa masse de travail à des tâches de police cantonale depuis la mise en place du modèle « polices en synergie » en 2016. Il a ainsi affirmé que Delémont serait perdante en cas de fusion et a souhaité un soutien politique fort à la police municipale. Seule l’UDC l’a soutenu à la tribune. Le PLR et Le Centre n’ont pas voulu adopter une proposition de principe sans connaître le contenu d’une éventuelle fusion. Le PCSI a suivi l’avis du Conseil communal. De son côté, le PS a estimé que le danger était ailleurs que dans une fusion mais qu’il fallait préciser le cahier des charges et les missions de la police locale. Il a ainsi déposé une motion qui demande une révision du règlement général de la police municipale.





Sécurité à l’école du Righi et alimentation en eau

Le Conseil de ville de Delémont s’est, par ailleurs, prononcé lundi soir sur plusieurs autres interventions parlementaires. Il a, notamment, accepté à l’unanimité une motion de la centriste Lisiane Poupon qui demande d’améliorer la sécurité des écoliers aux abords de l’école du Righi. Le texte était soutenu par le Conseil communal qui indique que des aménagements sont prévus dans le secteur. La route sera rétrécie à court terme pour que les croisements de deux véhicules se fassent à vitesse réduite. A moyen terme, une zone 30 km/h pourrait être mise en place dans le quartier du Righi.

Le législatif de la capitale jurassienne a également adopté par 39 voix contre 0 et 2 abstentions le message au corps électoral en vue de l’assainissement de la conduite d’eau entre Develier et Delémont et de la construction d’un nouveau réservoir à Champateau. Un crédit de 10'490'000 francs est prévu à cet effet. Le projet vise à assurer l’alimentation en eau de Delémont. Les travaux pourraient démarrer dans le courant de l’année 2025 pour se terminer à l’horizon 2029. Ils n’auront aucun impact sur le prix de l’eau qui restera inchangé puisque des réserves financières suffisantes ont été constituées. Les deux réservoirs existants de Champateau seront mis hors service à l’issue des travaux et le sort du site – nouvelle affectation ou démolition puis renaturation - sera déterminé après des processus participatifs. La votation populaire sur le crédit aura lieu le 9 juin prochain. /fco