Perte de subventions du CJB pour plusieurs institutions culturelles

Le transfert de Moutier dans le canton du Jura va entraîner une baisse de l'enveloppe financière accordée au Conseil du Jura bernois (CJB) pour le soutien aux activités culturelles. Le CJB a dû revoir ses priorités, décidant notamment de supprimer dès 2026 des subventions accordées à des institutions établies à Moutier.

La majorité du Conseil du Jura bernois a décidé de renoncer à des subventions à des institutions sises à Moutier pour développer sa politique culturelle en tenant compte des besoins de la scène culturelle du Jura bernois. Sont notamment concernés dans la cité prévôtoise le Musée jurassien des arts et la bibliothèque régionale.

Le CJB a également décidé de ne plus soutenir de manière régulière le Musée d'art et d'histoire de Delémont, estimant que les activités de cette institution n'étaient pas assez liées au Jura bernois. Les subventions actuelles sont maintenues jusqu'à fin 2025, le transfert de Moutier dans le Jura étant fixé au 1er janvier 2026. Si certaines coupes sont prévues, des soutiens pour des structures interjurassiennes sont maintenus et des engagements financiers plus importants pourront être dévolus à des projets phares du Jura bernois, a expliqué jeudi le CJB.





Budget réduit de plus de 400'000 francs

Avec le départ de Moutier du canton de Berne, l'enveloppe budgétaire du CJB sera réduite d'environ 13 à 14%, soit un montant estimé entre 400'000 et 450'000 francs. Ce pourcentage est calculé en fonction de la population prévôtoise, soit quelque 7’200 habitants.

Les moyens à disposition du CJB proviennent du budget du canton de Berne pour l'Office de la culture et du Fonds d'encouragement aux activités culturelles. Ces deux parts sont calculées sur la base du pourcentage de la population vivant dans le Jura bernois et s'élèvent à environ 3 millions de francs annuellement.

La législation bernoise permet au CJB de bénéficier d'une enveloppe propre pour le versement des subventions aux activités culturelles dans le Jura bernois ou qui profitent à la partie francophone du canton. /ATS-gtr