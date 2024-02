Le Gouvernement dresse les contours du futur district de Moutier

Les contours du futur district de Moutier se dévoilent. Le Gouvernement jurassien a levé le voile ce jeudi sur le processus visant la création du futur district prévôtois. Moutier formera, durant une période transitoire de cinq ans, une nouvelle circonscription électorale. Selon les statistiques de décembre 2022, sept députés sur soixante seraient élus par la commune de Moutier. Le calcul définitif se basera sur les chiffres au 31 décembre 2023, précise l’exécutif jurassien dans un communiqué. Plusieurs options sont envisagées dans un deuxième temps afin de « garantir une représentation équitable de l’ensemble de la population jurassienne ». La création d’un cercle électoral unique pour l’ensemble du canton est notamment à l’étude.

Un guichet unique à Moutier

Un concept de guichet unique est également en cours d’élaboration. Il permettra une desserte des prestations étatiques de manière centralisée à Moutier, en parallèle du guichet virtuel. « Ces locaux permettraient une interaction directe entre l’administration et le citoyens et citoyennes de Moutier », précise le canton. Dans un deuxième temps et en cas d’évaluation favorable, ce guichet unique pourrait être étendu aux autres districts. « L’arrivée de Moutier offre une véritable opportunité de réorganiser les processus au sein de l’administration jurassienne afin de gagner en efficience », avance l’exécutif.

Un message sera transmis en mars au Parlement jurassien pour se prononcer sur le processus. La population jurassienne se prononcera quant à elle le 24 novembre 2024 sur cet objet. Le transfert effectif de Moutier dans le canton est fixé au 1er janvier 2026. /comm-edr-gtr