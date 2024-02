Rendez-vous sport : Jephté Vogel se contente d’argent

Il perd son titre mais s’en contentera… Jephté Vogel a pris la 2e place du concours du lancer du poids ce week-end aux Championnats de Suisse d’athlétisme à St-Gall. Le Jurassien de 21 ans a effectué son meilleur jet à 17m92, 66 centimètres de moins que le nouveau champion national, le Bernois Stefan Wieland. Ce dernier est le partenaire d’entrainement de Jephté Vogel et les deux hommes s’entendent très bien : « Notre concurrence est très saine et ça nous pousse en avant », assure l’athlète régional. L’homme de la FSG Alle regrette toutefois de ne pas avoir su repousser ses limites le jour-J, tout le contraire de son adversaire et ami. Reste que ce lancer qui lui a valu la 2e place « correspond à sa forme actuelle ». Jephté Vogel va poursuivre la saison avec la Coupe d’Europe, puis les Championnats de Suisse en extérieur, là où il détient aussi le titre. Par contre, les Jeux olympiques, ça n’est pas pour tout de suite… mais le Jurassien garde l’espoir d’y participer un jour. /mle