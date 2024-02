« Bilan mitigé » pour la Commission de suivi du projet de géothermie profonde

L’heure d’un premier bilan pour la Commission de suivi et d’information (CSI) du projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. Plus d’un an après sa constitution, la CSI qui se définit comme une plateforme d’échanges d’opinions et d’informations publie un premier rapport annuel ce mardi. L’organe, qui rassemble une vingtaine d’acteurs institutionnels et civils aux avis divergents sur le projet, vise à informer la population via ses membres et aussi de manière directe et s’est réuni une dizaine de fois. Une séance publique a notamment été organisée en novembre dernier et avait rassemblé quelque 200 personnes. Un site internet a aussi été ouvert et a reçu quelque 1'600 visites entre mai et décembre dernier. « Le bilan est mitigé pour moi. Je pense que la commission est intervenue assez tard dans ce dossier. Les positions s’étaient déjà cristallisées », estime le président de la commission Pascal Mahon.