Café des Arts : Frédéric Recrosio

Il y a dix ans qu’il n’était pas monté seul en scène, et le voilà de retour. Frédéric Recrosio revient samedi 2 mars à l’Atrium à Vicques avec un nouveau spectacle : « Durer, choisir et chanter des berceuses ». Co-écrit avec Yann Marquet, ce nouvel opus relate les bonheurs de la cinquantaine.

Des bonheurs, mais des questions existentielles aussi. L’homme de 50 ans compte ce qu’il a perdu et découvre ce qui est encore possible. Enfin, les deuils s’enchaînent selon Frédéric Recrosio : moins de certitudes, de gloires et d’espoirs. Mieux vaut en rire :