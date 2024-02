Notre passé nous montre le chemin : Jean-Pierre Molliet

Jean-Pierre Molliet a pris part à toutes actions marquantes du groupe Bélier dans les années 1960 et 1970 dont les plus connues comme celle de l’occupation de l’ambassade de Suisse à Paris en 1972. Il garde un souvenir marquant d’une opération plus rocambolesque menée dans la région de Vicques et de Courroux où il est question de militaires présents sur place, d’une soirée dansante et de jeunes filles.