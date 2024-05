« Notre passé nous montre le chemin » : Mathilde Jolidon

L’affaire de la place d’armes a fait monter les tensions autour de la Question jurassienne, au point de voir émerger un groupe terroriste : le FLJ. Le Front de libération jurassien était composé de trois personnes : Marcel Boillat, Jean-Marie Ioset et Pierre Dériaz. Il a commis plusieurs attentats dont l’incendie de deux fermes qui faisaient partie du périmètre de la place d’armes des Franches-Montagnes et qui étaient situées à proximité du domicile de Mathilde Jolidon : les Joux-Derrières sont ainsi la proie des flammes le 26 avril 1963 et Sous-la-Côté le 18 juillet de la même année. La police bernoise - qui était à la recherche des membres du FLJ - avait alors installé son quartier général aux Bois-Rebetez-Dessus et procédait à diverses opérations de surveillance de la population locale ainsi qu’à des arrestations. Mathilde Jolidon se souvient de ce climat tendu et aussi d’une anecdote à propos d’un des actes du FLJ puisque son mari avait aperçu, une nuit de juillet 1963, un homme avec une lampe de poche qui traversait les champs situés à proximité de leur domicile…