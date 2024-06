« Notre passé nous montre le chemin » : François Lachat

Son nom est entré dans l’histoire du Jura pour avoir présidé l’Assemblée Constituante puis pour avoir été le premier président du Gouvernement jurassien. François Lachat peut être considéré comme l’un des pères du canton. L’Ajoulot de Bonfol a été membre du comité directeur du Rassemblement jurassien à partir de 1966 avant d’occuper la vice-présidence du RJ dès 1971. Il a ainsi été choisi par Roland Béguelin pour défendre la participation du Rassemblement jurassien au vote du 23 juin 1974 lors de l’assemblée des délégués du RJ qui s’est tenue le 18 mai de la même année à la patinoire de Porrentruy. François Lachat s’est engagé dans la campagne en vue du plébiscite, notamment en faisant du porte-à-porte mais continue à vivement dénoncer l’additif constitutionnel qui comprenait le mécanisme des plébiscites en cascade et qui a mené à l’éclatement du Jura. C’est au Mouvement universitaire jurassien que l’Ajoulot a commencé à militer pour la cause jurassienne en 1964 avant de présider le MUJ entre 1966 et 1968.