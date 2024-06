« Notre passé nous montre le chemin » : Pierre Philippe

Dans sa longue expérience de militant, Pierre Philippe a même fait partie d’un Gouvernement jurassien d’opposition qui avait siégé, en 1972, à trois reprises à Lucelle, sur le territoire français… Il est aussi l’un des pères de l’initiative UNIR en 1988 et de l’initiative « Un seul Jura » en 2003. Pierre Philippe a également suivi avec passion les deux votes de Moutier sur son appartenance cantonale le 18 juin 2017 et le 28 mars 2021. Le Delémontain garde un mauvais souvenir des sous-plébiscites de 1975 qui ont mené à la séparation du Jura historique mais indique n’avoir jamais perdu espoir. « On avait été faire de la propagande à Moutier en 1975 et des gens nous ont mis à la porte de manière agressive. »