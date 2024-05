Notre passé nous montre le chemin : Claude Gigandet

La ville de Moutier s’est retrouvée au centre des attentions dans la période qui a suivi le 23 juin 1974. La perspective des sous-plébiscites du 16 mars 1975 puis du 7 septembre de la même année a exacerbé les tensions dans le Jura Sud et en particulier dans la cité prévôtoise. La violence a alors brusquement fait irruption dans la Question jurassienne et Moutier a vécu plusieurs émeutes entre grenadiers bernois et militants autonomistes. Claude Gigandet a été le premier président de « Jeunesse-Sud », un mouvement créé le 31 janvier 1975 pour fédérer les jeunes du Sud autour de la cause jurassienne. Il raconte ainsi une violente charge des grenadiers bernois le 24 avril 1975 lors d’une manifestation organisée par Jeunesse-Sud à Moutier et qui avait été interdite par le préfet et le maire de Moutier.