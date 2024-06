« Notre passé nous montre le chemin » : Maxime Jeanbourquin

Maxime Jeanbourquin se souvient aussi de la campagne en vue du vote du 23 juin 1974. Il a ainsi placardé des affiches, a retiré celles des anti-séparatistes et a aussi tenté de persuader des indécis de voter en faveur de la création du canton du Jura. Dans son village des Bois, Maxime Jeanbourquin et d'autres militants séparatistes de la commune observaient, depuis le domicile d’un membre du Bélier, les citoyens qui allaient remplir leur devoir au bureau de vote le 23 juin. L’idée visait à vérifier que toutes les personnes connues pour être séparatistes se rendent bel et bien aux urnes et de les contacter, si tel n’avait pas été le cas. Maxime Jeanbourquin se rappelle également qu’une famille de pro-bernois du village étaient arrivés avec quelques secondes retard et n’avaient ainsi pas pu voter…