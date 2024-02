La députation francophone de Berne soutient le Concordat

Un « oui » par neuf voix contre quatre et trois abstentions. C’est le résultat du vote des députés francophones au Grand Conseil sur le Concordat qui régit le transfert de Moutier dans le Jura. Réunis mardi en vue de préparer la session de printemps, les élus francophones au législatif bernois ont discuté des gros dossiers qui vont les occuper durant les deux semaines de débats.

Et les affaires qui concernent la région vont démarrer rapidement. Le point huit de l’ordre du jour demande de retirer les mentions sur Moutier dans la Loi sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration. Il s’agit, en réalité, de la suite du processus déjà entamé lors des sessions précédentes, durant lesquelles les références à la cité prévôtoise ont été biffées de la Constitution bernoise, fait remarquer Anne-Caroline Graber, présidente de la députation francophone. Cette fois-ci, il s’agit plus exactement d’une loi dans laquelle il est notamment écrit que le siège des instances judiciaires doit être situé dans le Jura bernois. Or, avec le départ de Moutier, une relocalisation temporaire est prévue à Bienne, ce qui doit figurer dans le texte, relève l’UDC neuvevilloise.