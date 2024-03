« La p’tite phrase » - Il n’y a pas de sot métier

« Si tu veux gagner de l’argent, travaille ! Si tu veux t’enrichir, fais autre chose ! »

Le Salon interjurassien de la formation s’est terminé dimanche à Moutier. Un rendez-vous important pour les milliers d’adolescents de la région et leurs parents, puisqu’il offre une très large palette des métiers proposés par les écoles du secondaire II. RFJ était sur place pour permettre aux jeunes de découvrir les métiers de la radio, a mis sur pied une table ronde et réalisé plusieurs reportages et émissions en direct. Dans La p’tite phrase (mardi, 8h20 sur RFJ), Cyprien Lovis délivre quelques conseils aux ados qui cherchent leur voie.