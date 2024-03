Une nouvelle orientation pour le cabinet de Saignelégier

La couverture médicale aux Franches-Montagnes adapte son offre. Après une année d’activité, le cabinet pour seniors de Saignelégier ne se limitera plus aux personnes de 65 ans et plus. Dès le mois de mai, l’ensemble des patients adultes pourront bénéficier des consultations médicales du cabinet qui deviendra, par la même occasion, une antenne de MEDIQO SA, dont le site de Delémont ouvrira ses portes en août prochain. « Le manque de médecins de famille est tel aux Franches-Montagnes qu’il est nécessaire désormais de revoir le concept initial », indique le communiqué de l’Hôpital du Jura transmis ce jeudi matin. Le cabinet de Saignelégier accueillera ainsi, dès le mois de mai, non seulement les seniors mais aussi des patients adultes de tous âges. Il se trouve actuellement dans les locaux du Docteur Anker mais sa localisation pourrait changer.





Arrivée d’un nouveau médecin le 1er mai

Le Docteur Nicolas Anker prendra sa retraite complète fin avril. Le cabinet de Saignelégier accueillera dès le 1er mai un nouveau médecin, le Docteur Anthony Tisin. Ce dernier est actuellement actif dans un réseau de cabinets dans le canton de Neuchâtel. Il possède une bonne expérience en médecine générale, les visites en EMS, les consultations sans rendez-vous à Fleurier, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, indique le communiqué. Avant d’arriver en Suisse, le Docteur Anthony Tisin a pratiqué plusieurs années en France. La Doctoresse Norette Raharimalala poursuivra ses consultations à ses côtés. Quant à la Doctorese Nathalie Monnerat, elle reprendra son activité en août au cabinet MEDIQO de Delémont.

Concernant la prévention des problèmes médicaux liés à l’âge (chutes, mémoire, dénutrition, etc.), le communiqué relève encore qu’à terme, ce travail sera confié à une équipe mobile interdisciplinaire dans des situations spécifiques et complexes. Cela pourrait se faire avec l’intervention d’un médecin spécialisé en gériatrie sur demande du médecin généraliste, dans son cabinet ou, si besoin, à domicile. /comm-ech