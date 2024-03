Notre passé nous montre le chemin : Bernard Bédat

Bernard Bédat a été un des fondateurs des éditions des Malvoisins dans les années 60 et a également occupé des responsabilités au sein du Rassemblement jurassienLa lutte pour la création du canton du Jura n’a pas été que politique, elle a également été culturelle. Bernard Bédat s’est trouvé à la croisée de ces deux mondes dans les années 60 et évoque ses souvenirs dans le cadre de notre chronique « Notre passé nous montre le chemin » qui célèbre les 50 ans du vote du 23 juin 1974. L’Ajoulot âgé aujourd’hui de 86 ans a été membre du comité directeur du Rassemblement jurassien et président de la Fédération d’Ajoie du RJ. Il est entré dans la troupe de théâtre des Malvoisins dans les années 50 qui a ensuite mis sur pied des soirées poésies dans les villages du Jura. Il a également été un des co-fondateurs des Editions des Malvoisins en 1966. La maison d’éditions a publié, notamment, « La Corrida » de Jean Cuttat en 1966 et, surtout « Liberté à l’aube » d’Alexandre Voisard en 1967. Un des poèmes de ce dernier recueil, « L’Ode au pays qui ne veut pas mourir », a été lu par l’auteur à la tribune de la Fête du peuple jurassien de cette même année et repris en chœur par plus de 40'000 personnes.