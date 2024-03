Coquille sans incidence dans les annexes du concordat

Une « petite erreur » a été découverte dans les annexes du concordat sur le transfert de Moutier (BE) adopté le 6 mars par le Grand Conseil bernois et par le Parlement jurassien en première lecture. « Il s’agit vraiment d’un détail de rédaction, c’est le signe « % » qui a été oublié dans une formule mathématique. Cela changerait en effet la formule concernée, mais le sens et l’esprit du concordat est suffisamment clair pour qu’il n’y ait pas de doute », rassure le chancelier de la République et Canton du Jura, Jean-Baptiste Maître. Cette coquille rédactionnelle a été découverte au lendemain des débats parlementaires.





« Aucune incidence sur l'adhésion au concordat »



« Cette erreur rédactionnelle n'a aucune incidence sur l'adhésion au concordat. Les deux gouvernements ont décidé de corriger cette erreur avant la deuxième lecture du Parlement jurassien le 27 mars », a expliqué ce mardi le conseiller d'État Pierre Alain Schnegg, par ailleurs président de la délégation cantonale aux affaires jurassiennes, devant le Grand Conseil bernois. « Le Gouvernement jurassien a bien donné son accord pour une correction et le bureau du Parlement en a été informé, le plénum le sera également », confirme le chancelier jurassien Jean-Baptiste Maître. Ce détail ne devrait en théorie pas perturber les débats en deuxième lecture. /ats-jpi