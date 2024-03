Une reconnaissance pour les soins palliatifs de l’H-JU

L’unité de soins palliatifs de l’Hôpital du Jura dispose désormais d’un label national de qualité. La structure située à Porrentruy a décroché une certification et est dorénavant reconnue officiellement comme une institution de « soins palliatifs spécialisées stationnaires ». L’H-JU souligne ce mercredi dans un communiqué que l’obtention du label résulte d’un long travail qui a permis d’étoffer les compétences avec, notamment, l’engagement en octobre 2022 d’une responsable : la doctoresse Sandrine Jeanneret Brand. L’H-JU a déposé son dossier de candidature en avril 2023 et l’audit de certification a été mené le 9 novembre dernier.

Des critères de qualité passés sous la loupe

Les experts ont examiné les divers critères qui garantissent la qualité des prestations : dotation et qualification du personnel, infrastructure, processus de soins auprès des patients et des proches, la collaboration en équipe interprofessionnelle ou encore la formation continue et le suivi de la qualité. Tous les éléments ont été acquis et le dossier final vient d’être validé par palliative.ch, la Société suisse de médecine et de soins palliatifs. L’H-JU souligne que le label permet de garantir aux patients un haut niveau de compétences pour la prise en charge des cas les plus complexes. Il s’agit également d’un critère important pour la reconnaissance des prestations pour les assureurs maladie et pour figurer sur la liste des établissements de formation. La certification qualité de l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital du Jura devra faire l’objet d’un renouvellement périodique. /comm-fco