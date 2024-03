Faire ausculter, soigner ou opérer son doudou

Amener son nounours pour faire soigner ses soigner ses bobos, voilà ce qu’ont fait plus de 300 enfants dans le cadre de la 7e édition de l’Hôpital des Nounours. Un chiffre permis par une nouveauté : la déclinaison sur deux week-ends de l’événement organisé par l’Association Jurassienne des Etudiants en Médecine. Les nounours ont en effet pu être pris en charge le week-end dernier sur le site de Porrentruy de l’Hôpital du Jura et ce week-end sur le site de Delémont. « D’habitude, on n’organisait l’événement que sur un week-end, à Delémont, et on avait environ 200 participants à chaque fois. Les parents étaient vraiment demandeurs, il n’y avait pas assez de place », avance Romain Denoël, étudiant en médecine à l’Université de Fribourg et président de l’AJEM, pour expliquer le changement de format.