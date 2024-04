Notre passé nous montre le chemin : Bernard Zanetta

La lutte pour la création du canton du Jura ne s’est pas toujours effectuée sans heurts. La violence s’est également invitée dans la Question jurassienne avec les attentats commis par le FLJ, le Front de libération jurassien, entre 1962 et 1964. Bernard Zanetta évoque cet épisode dans le cadre de notre chronique « Notre passé nous montre le chemin » consacrée aux 50 ans du vote du 23 juin 1974. Le Vadais était le secrétaire de Marcel Boillat, le cofondateur du FLJ, qui détenait un commerce de vin à Courtételle à l’époque. Le Front de libération jurassien a commis une dizaine d’attentats et comptait trois personnes : Marcel Boillat et Jean-Marie Ioset - qui étaient les créateurs du mouvement clandestin - ainsi que Pierre Dériaz qui faisait office de chauffeur. Bernard Zanetta ignorait tout des activités illégales de son patron et a été arrêté avec lui le 25 mars 1964.