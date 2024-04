Notre passé nous montre le chemin : Alain Charpilloz

La création du canton du Jura doit beaucoup à l’engagement des militants du Nord mais aussi à celui de patriotes du Sud. Alain Charpilloz a été un des artisans « sudistes » du combat jurassien et raconte ses souvenirs dans notre chronique « Notre passé nous montre le chemin » consacrée au 50e anniversaire du vote du 23 juin 1974. L’industriel de Bévilard était membre du comité directeur du RJ, le Rassemblement jurassien, à l’époque des plébiscites. Il a ainsi participé directement aux campagnes des scrutins qui ont mené à la naissance du canton : celui du 23 juin 1974 à l’échelle des sept districts du Jura historique, ceux du 16 mars 1975 dans les trois districts du Sud ainsi que ceux des 7 et 14 septembre 1975 et du 19 octobre 1975 pour certaines communes limitrophes. La campagne en vue du vote du 23 juin 1974 n’a duré que cinq semaines puisque c’est le 18 mai que les délégués du RJ ont choisi d’appeler à voter « oui ». Les principaux éléments de campagne avaient toutefois été préparés en amont. Le RJ avait, par ailleurs, discrètement commandé une étude d’opinion pour savoir si l’avis de la population s’était modifié depuis le vote de 1959 qui avait débouché sur le refus d’une initiative demandant l’organisation d’une consultation populaire sur l’avenir du Jura.