La fusion de communes esquissée par le SIDP

Il était question d’avenir proche et plus lointain mercredi soir à Porrentruy. Le comité du SIDP a tenu une séance d’information pour faire le point sur les dossiers en cours. À cette occasion il a convié l’ensemble des exécutifs des communes du district. Le programme était chargé, avec un point sur l’avancement du projet de gouvernance du SIDP qui pourrait modifier à l’avenir le fonctionnement des communes du district.





Pas de fusion envisagée pour l’instant, mais le SIDP prépare le terrain

Le comité a présenté les résultats de plusieurs mois de travaux du groupe de travail Gouvernance en collaboration avec le bureau BDO. Le projet initié en 2022 veut repenser le fonctionnement du syndicat pour optimiser son fonctionnement. Deux scénarios ont été évoqués par le comité : le premier est une fusion totale ou partielle entre les communes du district. Le second prévoit un renforcement du SIDP afin que les communes puissent lui déléguer davantage de tâches.

C’est la deuxième option qui a été préférée par le comité qui propose de créer des commissions consultatives liées aux différents dicastères du syndicat. Elles seront présidées par les maires, mais pourront accueillir des membres des exécutifs communaux, voire de la société civile. « Les communes vont désormais devoir définir les tâches qu’elles souhaitent déléguer au syndicat, s’il y en a. Nous discuterons des réponses après les vacances d’été et le comité définira la suite du mandat d’ici la fin de l’année » explique Thierry Crétin, porteur du projet au sein du comité du SIDP.

Cette nouvelle organisation du syndicat, si elle se concrétise, pourrait aussi préparer le terrain d’une fusion des communes. « Ce nouveau SIDP ressemblerait à une commune fusionnée virtuelle, explique Thierry Crétin. Son fonctionnement sera testé durant plusieurs années. Et lorsque les communes seront prêtes à fusionner, si elles le souhaitent, l’appareil politique et administratif sera déjà en place. » Le comité du SIDP assure cependant qu’il n’imposera rien, la décision de fusionner ou non devra venir des communes. Il évoque toutefois l'horizon 2030-2035 si des communes devaient accepter une fusion.