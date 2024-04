Le SIDP travaille au développement économique

Le SIDP s’est offert un chargé de mission pour le développement économique du district. Depuis une centaine de jours, Jérémy Huber a rejoint la petite équipe du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy. C’est dans le cadre de la nouvelle politique régionale de la Confédération que le syndicat et la Société d’équipement pour la région d’Ajoie et du Clos du Doubs (SEDRAC) peuvent s’offrir ses services pour les quatre prochaines années. « Je suis en charge d’accompagner le développement économique du district de Porrentruy sur plusieurs secteurs », précise le Bruntrutain, qui ajoute qu’il est un « technicien » pour « passer des zones agricoles en zones à bâtir ». Son travail consiste aussi à revaloriser des friches industrielles. Alors que le district compte déjà l’ADEP (Association pour le développement de Porrentruy) et la Promotion économique du canton du Jura, Jérémy Huber voit sa fonction comme un lien entre différents acteurs : « Je travaille en collaboration étroite avec la Promotion économique et les autres instances régionales qui vont chercher les entreprises ».