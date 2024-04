Café des Arts : Aline Trachsel

Anima est le titre de l’exposition mise en place à la vieille église St-Barthélemy à Courrendlin. L’artiste Aline Trachsel y présente jusqu'au 12 mai des oiseaux fantastiques en sculptures, en peintures, jouant toujours avec l’ombre et la lumière.

Au coeur du lieu d’exposition a été dressée une armature en bois qui divise l’endroit en deux parties et qui permet l’accrochage de quelques grandes oeuvres dévoilant de drôles d’oiseaux. Entre sculptures et peintures, les volatiles se dévoilent et jouent avec les ombres et la lumière, parfois accompagnés de la lettre « A ».