Un plan d’intervention pour la géothermie profonde à Haute-Sorne

Informer sur le forage, ses risques et le plan d’action à suivre en cas de pépin. Voici la mission de la deuxième séance de l’année pour la commission de suivi et d’information du projet de géothermie profonde à Haute-Sorne, qui s’est tenue ce lundi soir à Bassecourt. Plusieurs présentations ont fait la lumière sur différents aspects liés aux travaux de forage. La sécurité a été abordée à travers la gestion des risques et la présentation du plan d’intervention « feux bleus », mis sur pied par la section cantonale de la protection de la population. Il a aussi été question de protection de la nature, avec la présentation du suivi environnemental de réalisation (SER) par l’Office cantonal de l’environnement et le bureau responsable (CSD Ingénieurs).





Plan d’intervention « feux bleus »

Le chef de la section cantonale de la protection de la population a présenté le plan d’intervention permettant de coordonner les différents acteurs concernés en cas d’accident sur le site de géothermie profonde à Haute-Sorne, tels que les CFF, la REGA, la police ou encore les pompiers. « On a les forces d’intervention des sapeurs-pompiers de Haute-Sorne. On est renforcé par le centre de renfort de Delémont ou d’autres SIS », explique Damien Scheder. Le plan « feux bleus » liste 28 scénarios dangereux différents, leurs risques spécifiques et les stratégies à adopter. « La dernière fois que l’on avait fait ceci, c’était pour la décharge industrielle de Bonfol », se souvient le chef de la section de la protection de la population.