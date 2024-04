Notre passé nous montre le chemin : Suzanne Ioset-Christe

Pour Suzanne Ioset-Christe, la lutte pour la création du canton du Jura est indissociable de celle pour les droits des femmes. Le Rassemblement jurassien s’était montré ouvert aux revendications des femmes même s’il n’allait pas de soi de leur donner un rôle politique plus accru dans les années 60 et 70. L’Assemblée Constituante jurassienne qui a été élue le 21 mars 1976 ne comptait pourtant qu’une seule femme sur 50 députés. Il s’agissait de la socialiste Valentine Friedli qui a ensuite siégé au Parlement jurassien puis au Conseil national. L’Assemblée Constituante a toutefois été sensible à la cause des femmes. La Constitution cantonale jurassienne ratifiée par le peuple le 20 mars 1977 a ainsi garanti l’égalité des droits entre hommes et femmes et comprenait la création d’un Bureau de la condition féminine, ce qui constituait une première en Suisse.