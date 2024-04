Une entente avec le Réseau de l’Arc pour la pédopsychiatrie jurassienne

Le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents du Jura trouve une solution provisoire avec le Réseau de l’Arc à Moutier. Le CMPEA connaît des difficultés depuis la démission de deux médecins-chefs dont le mandat arrive à terme ce mardi. Il ne peut donc plus fournir de manière autonome les prestations médicales qu’il délivre jusqu’ici, notamment en matière d’urgence ou de suivi psychiatrique ambulatoire. Une organisation transitoire a donc été mise en place pour garantir la prise en charge, avec le Réseau de l’Arc à Moutier dont le groupe privé Swiss Medical Network est majoritaire. C’est toujours l’Hôpital du Jura qui accueillera les cas pédopsychiatriques graves via les urgences pédiatriques qui pourront s’appuyer sur les médecins-assistants et les psychologues-psychothérapeutes du CMPEA. Les jeunes patients seront ensuite dirigés, selon les besoins, vers les pédopsychiatres du Réseau de l’Arc à Moutier qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un plan de garde a ainsi été établi pour les cinq prochaines semaines. Il s’agit donc d’un fonctionnement transitoire.

Une solution stabilisée encore à trouver

Les discussions se poursuivent, en parallèle, avec les différents partenaires pour trouver une solution stabilisée à moyen terme. Les pistes identifiées sont notamment une collaboration renforcée avec l’Hôpital du Jura, la Société médicale du canton du Jura, les pédiatres et le Réseau de l’Arc. Une participation des pédopsychiatres installés en cabinet au système de garde est aussi envisagée. Le CMPEA continue, par ailleurs, ses efforts pour recruter plusieurs pédopsychiatres et espère pouvoir revenir à un fonctionnement normal le plus rapidement possible. Le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents précise encore qu’il continue à assurer ses prestations non-médicales. Il s’agit des consultations des psychologues et psychothérapeutes, les soins infirmiers, la logopédie, la psychomotricité et l’art-thérapie. /comm-fco