Géothermie : la foreuse arrive à Glovelier

C’est la dernière ligne droite avant le début des travaux de forage sur le site du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne. Les éléments de la foreuse sont actuellement acheminés à Glovelier. Place ensuite au montage et à la mise en service.

Premiers éléments arrivés ce lundi : des containers qui feront office de bureaux. Et depuis ce mardi, ce sont les pièces détachées de la foreuse qui débarquent sur le site. Dix à quinze camions sont attendus sur place chaque jour pendant une semaine environ. Geo-Energie Suisse précise qu’aucune perturbation particulière n’est prévue sur la route. Une fois le matériel déposé, la phase de montage, de raccordements et de mise en service prendra le relais. Elle durera deux semaines. Comparable à une grosse grue, la foreuse atteindra une hauteur de 41 mètres. Elle sera installée sur la surface bétonnée déjà aménagée. Comme convenu, le forage proprement dit doit démarrer le 21 mai au plus tôt.

A noter encore qu’un pavillon d’information et une terrasse d’observation seront aussi aménagés sur le site du projet de géothermie profonde. /rch