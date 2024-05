Le chômage repart légèrement à la hausse dans le Jura

Le taux de chômage a légèrement augmenté au mois d’avril dans le canton du Jura. L’indicateur s’est établi à 3,9%, soit 0,1% de plus qu’à la fin du mois de mars indique ce mardi le Service cantonal de l’économie et de l’emploi. Concrètement cela représente 1'870 demandeurs d’emploi inscrits à l’ORP dont 1’407 chômeurs et 463 demandeurs d'emploi non chômeurs.

L’ensemble des demandeurs d’emploi suivis actuellement à l’ORP représente 5,2% de la population active domiciliée dans le Jura, soit 1'870 personnes. L’Office régional de placement a ouvert 246 dossiers et en a fermé 211 au mois de mars. Parmi les dossiers ouverts, 42 sont en provenance du secteur de l'industrie en raison du ralentissement de l'horlogerie. La tendance est observable depuis le début de l’année selon Gilles Coullery, chef de projet à l’observation et mesures du marché du travail au service cantonal de l’économie et de l’emploi. Ce ralentissement touche en premier lieu les sous-traitants qui constituent une part importante du tissu économique jurassien. Le phénomène s’accompagne d’une « hausse assez significative » du chômage partiel, relève Gilles Coullery. L’homme précise toutefois qu’il n’est pas comparable au précédent ralentissement de 2009-2010 et qu’il faut le mettre en rapport avec les nombreux engagements réalisés dans le secteur durant les deux dernières années.

Le taux de chômage se situe à 4,3% dans le district de Delémont, 4,1% dans celui de Porrentruy et 2% aux Franches-Montagnes. Le taux national a de son côté baissé de 0,1% pour atteindre 2,3%. /comm-jad-fco