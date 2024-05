Notre passé nous montre le chemin : Patrick Buchwalder

La mort a toutefois frappé un militant jurassien en 1974. Dans la nuit du 21 au 22 juin, à la veille du plébiscite du 23 juin, un jeune homme est abattu, alors qu’il venait, avec deux amis, de hisser un drapeau jurassien sur le toit d’une maison de Boncourt. Maurice Wicht ne survit pas à ses blessures et meurt le 9 juillet à l’hôpital de Porrentruy. L’auteur des coups de feu était un voisin qui affirmera avoir pris les jeunes militants pour des cambrioleurs. L’enquête conclura que la balle qui a tué Maurice Wicht avait ricoché contre un trottoir et le tireur sera condamné pour mise en danger de la vie d’autrui et non pour meurtre. Patrick Buchwalder – qui était un ami de Maurice Wicht – parle, quant à lui, d’un assassinat. Cinquante ans plus tard, c’est cet événement qui a décidé le Bruntrutain à se lancer dans le projet d’un documentaire sur l’histoire du groupe Bélier. Le film devrait sortir à l’automne prochain.