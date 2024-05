La police au programme du prochain Conseil de ville de Porrentruy

Les thématiques sur la police occuperont une grande partie de la séance du Conseil de ville de Porrentruy jeudi soir. Le règlement général de police sera à l’ordre du jour à la suite de modifications. Alors que des réflexions sont portées au niveau du canton pour supprimer les polices municipales, les articles du document consolident l’existence de ces agents rattachés à Porrentruy. « Ça entérine l’idée que la police municipale continue de travailler main dans la main avec la police cantonale », explique Anne Roy. La conseillère municipale en charge de la sécurité assure que les citoyens sont attachés à leur police de proximité. Un agent supplémentaire va d’ailleurs compléter les rangs. Une offre d’emploi a été publiée dernièrement. Ce qui va dans le sens d’un postulat, également traité jeudi et que l’exécutif propose d’accepter.





Des caméras de surveillance en projet

Le texte du PLR s’inquiète du sentiment d’insécurité et des déprédations en ville. Des caméras de surveillance pourraient aussi faire leur apparition. Le Conseil municipal réfléchit à les installer à des endroits stratégiques et sensibles. Anne Roy cite le Rinçoir, le parc du Pré de l’étang, devant l’Hôtel de ville et à la gare : « Nous sommes en train d’étudier ces emplacements, leur faisabilité tant technique qu’organisationnelle du point de vue du territoire ». /ncp