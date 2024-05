Notre passé nous montre le chemin : Pierre-André Marchand

Pierre-André Marchand a également exercé ses talents naissants d’écrivain et de polémiste au sein du groupe Bélier. Il a été en charge de la rédaction des procès-verbaux des séances du mouvement. Des procès-verbaux que Pierre-André Marchand écrivait à sa sauce en glissant quelques railleries à l’égard de certains membres du Bélier. « Ça m’a fait la plume », glisse celui qui allait ensuite écrire dans « Le Jura Libre » et créer le journal satirique « La Tuile » en 1971. Sa plume, Pierre-André Marchand l’a aussi utilisée pour des textes plus poétiques comme « Ce soir » qui avait été mis en musique sur un disque 45 tours sorti à l’occasion du vote du 24 septembre 1978 lorsque le peuple suisse a accepté l’entrée de la République et Canton du Jura dans la Confédération.