Le projet d’école ménagère prévôtoise avance

L’Ecole ménagère de Moutier revient dans l’actualité. Ce mardi, les conseillers municipaux ont présenté les plans du nouveau projet. On peut y voir deux cuisines de trois blocs de travail chacune, un bureau, un économat, une buanderie et un WC. Après 23 années de houleux débats au sein de la cité prévôtoise, « nous avons l’impression que le projet est parfaitement adapté », déclare Pierre Sauvin, conseiller municipal et président de la commission scolaire. Parmi tous les lieux qui s’offraient à la commune, c’est le bâtiment de l’ancienne concerger de l’école secondaire qui a été sélectionné par le groupe de travail chargé du dossier. Il présente l’avantage de déjà appartenir à la Ville et d’être localisé au sein même de l’école, réduisant ainsi les trajets et les risques liés à la sécurité des élèves.