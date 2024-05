Lutter contre le sentiment d’insécurité à Porrentruy

Plusieurs points concernant la police ont été discutés jeudi soir au Conseil de ville de Porrentruy. Des modifications au règlement de police ont passé la rampe sans aucune difficulté. Un postulat, déposé par le PLR, a aussi évoqué le sentiment d’insécurité grandissant en ville. Le texte a été accepté après un débat émotionnel. Le texte de Sandra Nobs demandait au Conseil municipal de prendre des mesures pour lutter contre le sentiment d’insécurité.





Un débat émotionnel

La conseillère de ville a listé plusieurs cas avérés d’agressions ou de déprédations. Selon l’élue, « Porrentruy n’est plus une petite ville tranquille ». Pour le groupe PS-Les Verts, le sentiment d’insécurité n’est pas partagé par tous les Bruntrutains. Et selon le rapporteur Matthieu Hays, cette crainte prend forme dans la méconnaissance de l’autre. Il faut améliorer le vivre-ensemble plutôt que répondre par des mesures policières, voilà ce que souhaitait le conseiller de ville. Les groupes PCSI et Centre, qui avaient par le passé déposé des questions orales au sujet de la sécurité, ont abondé dans le sens des libéraux-radicaux. Le postulat a donc été accepté par 28 voix contre 12. Le corps de police devrait bientôt compter un agent de plus et le Conseil municipal mène déjà des réflexions pour poser des caméras.





Des agents de sécurité mandatés par la Confédération

Lors d’une question orale, Sandra Nobs a aussi voulu connaître les raisons de la présence régulière de deux voitures vaudoises de sécurité à Porrentruy. La réponse est venue du commissaire de la police municipale. Dominique Vallat a indiqué qu’il s’agissait d’agents mandatés par la Confédération pour gérer les migrants qui séjournaient à Bure. Le policier nous a précisé au micro que les agents de sécurité étaient présents depuis décembre. Ils patrouillent en voiture mais aussi à pied dans les commerces et dans les transports publics. « Pour le corps de police, c’est un appui très important car ils connaissent bien les migrants pour les côtoyer tous les jours », relève Dominique Vallat. /ncp