Un trajet vers l’Arc lémanique allongé, mais davantage de trains

Des changements attendent les Jurassiens qui se rendent en train dans l’Arc lémanique. Le nouvel horaire CFF présenté mardi comprend plusieurs modifications sur les trains grandes lignes depuis Bienne. Il entrera en vigueur le 15 décembre et constitue le plus grand changement d’horaire en Suisse romande depuis Rail 2000. Le temps de parcours entre Delémont et Lausanne sera notamment allongé, mais aussi entre la capitale jurassienne et Genève. Selon les CFF, cet horaire répond aux attentes de la clientèle en matière de ponctualité, tout en assurant la réalisation de nombreux travaux.





Une dizaine de minutes en plus

Un voyageur met aujourd’hui 1h33 pour rejoindre Lausanne depuis Delémont sur le réseau grandes lignes, avec un changement à Bienne. Dès le mois de décembre, il lui faudra 1h44. Une deuxième liaison directe sera toutefois introduite chaque heure entre la cité seelandaise et la capitale vaudoise. Il ne sera donc plus nécessaire de prendre un train régional à Yverdon. En ce qui concerne les voyages à destination de Genève, deux changements attendent désormais les usagers, à Bienne et Renens. Le temps de parcours sera allongé d’une dizaine de minutes, mais deux trains circuleront également chaque heure.

Le délégué jurassien aux transports regrette ces différents allongements, mais il souligne que l’horaire sera plus robuste. David Asséo estime qu’il permettra d’améliorer la fiabilité des correspondances, notamment en gare de Bienne. Le canton du Jura demande toutefois aux CFF de revenir aux temps de parcours actuels lorsque les différents travaux seront terminés.

Notez que le retour à la ligne directe entre Delémont et l’Arc lémanique est prévu pour 2026. La durée du voyage ne sera toutefois pas réduite et restera fixée à 1h44 pour Lausanne et 2h16 pour Genève.

Ce nouvel horaire des CFF est mis en consultation dès jeudi et jusqu’au 9 juin. Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du projet d’horaire des transports publics et formuler des remarques en ligne. /comm-alr