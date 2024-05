« Rendez-vous sport » : Julien Vauclair revient sur la médaille d’argent de l’équipe de Suisse

« Cela rappelait des souvenirs et des sentiments un peu spéciaux. Dans l’immédiat, c’est plutôt une déception de perdre ce match, car on a plutôt l’impression d’avoir perdu une médaille d’or, plutôt que gagner une médaille d’argent », explique Julien Vauclair. Toutefois, il faut relativiser. « La mentalité a changé depuis la médaille de 2013. À ce moment-là, c’était un exploit et aujourd’hui, si la Suisse ne va pas en demi-finale, on parle d’échec. Il faut pourtant savoir se contenter de ces bons résultats », clame-t-il. Selon lui, quand les joueurs rentreront en Suisse ce lundi après-midi, ils devraient réaliser ce qu’ils ont accompli. En effet, après une longue série sans victoire en préparation, la Nati a montré un beau visage dans ce Mondial. « C’était une équipe très homogène et très complète qui a bien intégré les joueurs de NHL », raconte le directeur sportif. /mle-lge