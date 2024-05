Votations du 9 juin (4/4) : l’initiative sur l’intégrité physique

Le peuple suisse est à nouveau appelé à voter sur un sujet lié à la pandémie de Covid-19. Le 9 juin, il se prononcera sur l’initiative populaire « Pour la liberté et l’intégrité physique » qui émane de groupes opposés aux mesures sanitaires. Le texte veut avant tout éviter une obligation vaccinale. Il exige le consentement de la personne pour toute atteinte corporelle ou psychique. En cas de refus, aucune sanction ne doit être prononcée. « Nous voulons que l’État travaille de manière transparente et remette au citoyen la responsabilité de manière consciente et éclairée pour son propre corps », précise Charly Pache, membre du comité d’initiative à notre correspondante au Palais fédéral Marie Vuilleumier.

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment recommandent de refuser le texte. « L’initiative n’est pas utile et les droits fondamentaux sont hautement protégés en Suisse via la Constitution », explique la conseillère fédérale en charge de la santé Elisabeth Baume-Schneider.