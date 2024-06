Les 500 m de profondeur sont atteints sur le site de géothermie

Si en termes sismologiques, tout s’est déroulé comme prévu jusqu’à maintenant, les nuisances sonores ont fait réagir le voisinage. Il a donc fallu réagir rapidement, puisque des plaintes ont été déposées à l’Office de l’environnement en raison « d’un bourdonnement sourd », selon Olivier Zingg. « On a remarqué qu’une des machines était mal réglée et des travaux ont permis de résoudre une partie du problème. On a également placé des tapis isolants pour éviter la propagation des vibrations. On a aussi mis des tapis absorbants pour réduire au maximum les émissions sonores », explique le responsable du projet. L’Office de l’environnement est constamment en contact avec le promoteur pour évaluer les nuisances. Olivier Zingg assure que les travaux de cette phase exploratoire sont temporaires et ne devraient pas durer plus de quatre mois, une fois que le forage aura atteint 4'000 m de profondeur. /lge