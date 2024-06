Adaptation du frein à l’endettement en lien avec l’accueil de Moutier

Le Gouvernement jurassien souhaite adapter temporairement le frein à l’endettement en lien avec l’accueil de Moutier. Le transfert de la commune dans le Jura aura des conséquences financières extraordinaires pour les années 2026 à 2031, rapporte l’exécutif dans un communiqué transmis ce vendredi. La répercussion principale est un manque à gagner d’environ 65 millions de francs dû à l’adaptation décalée du mécanisme de péréquation financière fédérale. Le système fédéral prend en compte les six années avant le versement, l’arrivée de Moutier sera ainsi complètement intégrée au calcul dès 2031 seulement.

Le canton de Berne s’est engagé à verser une partie des montants perçus au canton du Jura, entre 2026 et 2031. Pourtant, la compensation intégrale des effets de la péréquation n’a pas pu être établie avec le canton de Berne, à cause d’incidences financières sur les autres cantons et sur la Confédération.

Certes limitée dans le temps, cette situation est incompatible avec le frein à l’endettement selon Gouvernement jurassien. Ces circonstances s’ajoutent aux difficultés financières actuelles et pourraient bloquer l’établissement du budget cantonal pendant plusieurs années. En réponse à cette situation extraordinaire, l’exécutif met en consultation une adaptation transitoire du frein à l’endettement. La mesure propose d’en exclure le manque à gagner lié à la péréquation fédérale ainsi que les investissements uniques pour le déménagement d’unités administratives cantonales à Moutier.

Le Gouvernement précise qu’il ne remet pas en cause le frein à l’endettement, qu’il continuera de l’appliquer sur l’ensemble du budget de l’État et qu’il s’engage toujours à trouver des pistes d’amélioration de la situation financière.

Le Parlement jurassien devra se prononcer sur ce dossier au terme de la consultation. Comme le frein à l’endettement est un article constitutionnel, le peuple devra se prononcer ensuite. /comm-jad