Pas de trains cet été entre Delle et Glovelier

Un mois sans trains entre Delle et Glovelier. Les CFF prévoient des travaux de renouvellement des voies et des aiguillages sur le réseau ferroviaire jurassien au niveau de Porrentruy. Ainsi le trafic sera totalement interrompu du samedi 6 juillet jusqu’au dimanche 4 août. Des bus de remplacement seront à disposition. Des travaux de nuit sont aussi programmés du 23 juin au 5 juillet et du 5 au 23 août de 22h à 6h. Les riverains doivent s’attendre à des nuisances sonores, selon des informations transmises par les CFF, qui invitent à consulter l’horaire en ligne. /comm-ncp