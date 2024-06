« Café des Arts » : DJ Collins

Retour à l’ère des disques vinyles. A l’heure où la technologie permet au DJ’s de travailler avec des régies entièrement informatisées et des titres enregistrés sur disques durs ou clé USB, il reste des inconditionnels du son analogique des disques 33 ou 45 tours…

Cédric Maillard, alias DJ Collins, établi à Saignelégier en fait partie. Sortir un disque de sa pochette, l’installer sur une platine et poser l’aiguille qui va lire les sillons de ce vinyle est un bonheur particulier pour cet amoureux des sons anciens, non digitaux, donc plus chauds. Au moment où nous l’appelons, il est entrain de souder les fils de la tête de lecture de sa platine…